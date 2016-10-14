النيابة تطلب تقريرا حول مكالمات سعودى عثر عليه مقتولا داخل شقته بالهرم

أمرت نيابة حوادث جنوب الجيزة، برئاسة المستشار حسام نصار مدير النيابة، بالتحفظ على المتعلقات الشخصية الخاصة بـ"خليل ب ا" مواطن سعودى الجنسية عثر عليه مقتولاً داخل شقته بمنطقة الهرم، وجثته فى حالة تعفن، وأمرت النيابة بفحص الهاتف المحمول الخاص بالمجنى عليه، واستعلمت من شركات الاتصالات عن المكالمات الصادرة منه والواردة إليه، وإفادة النيابة بتقرير واف عنها للوقوف على ظروف وملابسات الواقعة، ومعرفة آخر من تواصل معهم الضحية قبل مقتله.

وكشفت التحقيقات الأولية، أن الحادث قد يكون جنائيا؛ وذلك استناداً إلى معاينة منزل المجنى عليه، والتى بدت محتوياتها فى حالة تبعثر شديد، وهو ما يشير إلى أنه ربما تم اقتحام الشقة من جانب الجانى وتخلص من الضحية، وظل يبحث عن شئ ما ومن ثم فر هارباً، وأشارت التحقيقات إلى أن المتعلقات الشخصية للمجنى عليه لم يتم مساسها، وهو ما قد ينفى دافع السرقة عن جريمة القتل.

وكانت النيابة قد استدعت عدد من جيران المجنى عليه وحارس العقار الذى شهد الواقعة، لسماع أقوالهم ومعرفة ظروف وملابسات الحادث، كما استعلمت من السفارة السعودية فى القاهرة عن أسباب تواجد المجنى عليه بمصر، وتحفظت على الأوراق الخاصة به سواء جواز السفر وتصريح الإقامة.