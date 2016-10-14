أخبار عاجلة

برلماني: قرار «الطوارئ» ساري منذ إعلانه.. والمجلس «يصدق فقط» -
الأقصر: لا انقطاع للكهرباء بالمنشأة خلال رمضان -
الجفري عن «داعش»: فعلهم خارج عن الإسلام.. ولكننا «لا نخرج أحدًا من الدين» -
«المحافظين» يدعم فرض الطوارئ.. ويهيب بالحفاظ على الأطر الديمقراطية -
غدا.. عزاء مجمع لشهداء الشرطة في تفجير كنيسة الإسكندرية -
طارق قابيل: الانطلاقة التنموية فرصة للشراكة الاستثمارية مع الدول الأورومتوسطية -
إعلامي: «الدعارة والعربجية والرقصات» اللى بتجبوها على الهواء هي الإرهاب -
خالد الجندي لـ«الأعلى لمكافحة الإرهاب»: ألغوا الكليات العلمية بالأزهر -
فيديو.. مشادة كلامية بين ضياء رشوان وعماد جاد حول الخطاب الديني -
الوكيل: مؤتمر الأورومتوسطي الرابع سيعرض ٢٣ مليار من المنح والمعونات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

النيابة تطلب تقريرا حول مكالمات سعودى عثر عليه مقتولا داخل شقته بالهرم

Google+ Print
النيابة تطلب تقريرا حول مكالمات سعودى عثر عليه مقتولا داخل شقته بالهرم النيابة تطلب تقريرا حول مكالمات سعودى عثر عليه مقتولا داخل شقته بالهرم

>كتب أحمد الجعفرى

أمرت نيابة جنوب الجيزة، برئاسة المستشار حسام نصار مدير النيابة، بالتحفظ على المتعلقات الشخصية الخاصة بـ"خليل ب ا" مواطن سعودى الجنسية عثر عليه مقتولاً داخل شقته بمنطقة الهرم، وجثته فى حالة تعفن، وأمرت النيابة بفحص الهاتف المحمول الخاص بالمجنى عليه، واستعلمت من شركات الاتصالات عن المكالمات الصادرة منه والواردة إليه، وإفادة النيابة بتقرير واف عنها للوقوف على ظروف وملابسات الواقعة، ومعرفة آخر من تواصل معهم الضحية قبل مقتله.

 

وكشفت التحقيقات الأولية، أن الحادث قد يكون جنائيا؛ وذلك استناداً إلى معاينة منزل المجنى عليه، والتى بدت محتوياتها فى حالة تبعثر شديد، وهو ما يشير إلى أنه ربما تم اقتحام الشقة من جانب الجانى وتخلص من الضحية، وظل يبحث عن شئ ما ومن ثم فر هارباً، وأشارت التحقيقات إلى أن المتعلقات الشخصية للمجنى عليه لم يتم مساسها، وهو ما قد ينفى دافع السرقة عن جريمة القتل.

 

وكانت النيابة قد استدعت عدد من جيران المجنى عليه وحارس العقار الذى شهد الواقعة، لسماع أقوالهم ومعرفة ظروف وملابسات الحادث، كما استعلمت من السفارة فى القاهرة عن أسباب تواجد المجنى عليه بمصر، وتحفظت على الأوراق الخاصة به سواء جواز السفر وتصريح الإقامة.


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
فيديو.. الحريري: لا أقبل مناقشة اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية بالبرلمان

فيديو.. الحريري: لا أقبل مناقشة اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية بالبرلمان

الرئيس الإيراني: طهران تعمل على تهدئة مع السعودية

الرئيس الإيراني: طهران تعمل على تهدئة مع السعودية

بين مؤيد ومعارض في مصر.. 3 دول أعلنت «الطوارئ» عقب حوادث إرهابية

بين مؤيد ومعارض في مصر.. 3 دول أعلنت «الطوارئ» عقب حوادث إرهابية

الأهلي يُدين تفجيري «طنطا والإسكندرية»: «حوادث الغدر والخسة»

الأهلي يُدين تفجيري «طنطا والإسكندرية»: «حوادث الغدر والخسة»