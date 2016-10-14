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وزير الأوقاف: «العمل التطوعي» موضوع خطبة الجمعة المقبلة

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وزير الأوقاف: «العمل التطوعي» موضوع خطبة الجمعة المقبلة وزير الأوقاف: «العمل التطوعي» موضوع خطبة الجمعة المقبلة

الدكتور محمد مختار وزير الأوقاف – أرشيفية

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف ، اليوم، إن العمل التطوعي أهميته وضوابطه موضوع خطبة الجمعة المقبلة.

وأوضح «جمعة»، في تصريحات اليوم، أن «تخصيص هذا الموضوع يأتي لأهمية العمل التطوعي في المجتمع في ظل الظروف الاجتماعية والاقتصادية التي نمر بها وباعتباره بابًا واسعًا من أبواب التكافل الاجتماعي والحث على الخيرات في مختلف المجالات وتصديقًا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم (من فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة)».

وأشار إلى اهتمام الوزارة من خلال لجان إدارات ولجان البر بالمحافظات بتفعيل كل أشكال العمل التطوعي ومنها حملة توزيع لحوم الأضاحي وشنط المدارس وكساء الشتاء على الفقراء والمحتاجين بمختلف قرى ونجوع المحافظات.

أ ش أ

 

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