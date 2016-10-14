ضبط مسجل خطر بحوزته فرد خرطوش و103 زجاجات مواد كحولية بأسوان

مراسل «ONA»:

تمكنت مباحث مركز شرطة دراو بأسوان، تحت إشراف العميد خالد إبراهيم، مدير إدارة البحث الجنائى، اليوم الجمعة، من ضبط مُسجل خطر عثر بحوزته على 103 زجاجات مواد كحولية وسلاح خرطوش.

تلقى اللواء مجدى موسى، مدير أمن أسوان، إخطاراً يفيد بضبط “فهمى.م” 62 سنة، عاطل، والمسجل شقى خطر تحت رقم 10 فئة أ “سرقات مواشى”، والمطلوب ضبطه للتنفيذ عليه فى القضية رقم 2095 لسنة 2014 جنايات مركز دراو “سلاح نارى” غيابياً بالسجن لمدة 10 سنوات.

وعثر بحوزة المتهم على 103 زجاجات مواد كحولية مختلفة الأنواع، وسلاح نارى فرد خرطوش محلى الصنع عيار 12 مللى، وطلقتين من ذات العيار، وتحرر المحضر رقم 2425 لسنة 2016 إدارى مركز دراو، وتولت النيابة التحقيق.