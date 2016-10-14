أخبار عاجلة

برلماني: قرار «الطوارئ» ساري منذ إعلانه.. والمجلس «يصدق فقط» -
الأقصر: لا انقطاع للكهرباء بالمنشأة خلال رمضان -
الجفري عن «داعش»: فعلهم خارج عن الإسلام.. ولكننا «لا نخرج أحدًا من الدين» -
«المحافظين» يدعم فرض الطوارئ.. ويهيب بالحفاظ على الأطر الديمقراطية -
غدا.. عزاء مجمع لشهداء الشرطة في تفجير كنيسة الإسكندرية -
طارق قابيل: الانطلاقة التنموية فرصة للشراكة الاستثمارية مع الدول الأورومتوسطية -
إعلامي: «الدعارة والعربجية والرقصات» اللى بتجبوها على الهواء هي الإرهاب -
خالد الجندي لـ«الأعلى لمكافحة الإرهاب»: ألغوا الكليات العلمية بالأزهر -
فيديو.. مشادة كلامية بين ضياء رشوان وعماد جاد حول الخطاب الديني -
الوكيل: مؤتمر الأورومتوسطي الرابع سيعرض ٢٣ مليار من المنح والمعونات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

ضبط مسجل خطر بحوزته فرد خرطوش و103 زجاجات مواد كحولية بأسوان

Google+ Print
ضبط مسجل خطر بحوزته فرد خرطوش و103 زجاجات مواد كحولية بأسوان ضبط مسجل خطر بحوزته فرد خرطوش و103 زجاجات مواد كحولية بأسوان

ارشيفية

مراسل «ONA»:

تمكنت مباحث مركز شرطة دراو بأسوان، تحت إشراف العميد خالد إبراهيم، مدير إدارة البحث الجنائى، اليوم الجمعة، من ضبط مُسجل خطر عثر بحوزته على 103 زجاجات مواد كحولية وسلاح خرطوش.

تلقى اللواء مجدى موسى، مدير أمن أسوان، إخطاراً يفيد بضبط “فهمى.م” 62 سنة، عاطل، والمسجل شقى خطر تحت رقم 10 فئة أ “سرقات مواشى”، والمطلوب ضبطه للتنفيذ عليه فى القضية رقم 2095 لسنة 2014 جنايات مركز دراو “سلاح نارى” غيابياً بالسجن لمدة 10 سنوات.

وعثر بحوزة المتهم على 103 زجاجات مواد كحولية مختلفة الأنواع، وسلاح نارى فرد خرطوش محلى الصنع عيار 12 مللى، وطلقتين من ذات العيار، وتحرر المحضر رقم 2425 لسنة 2016 إدارى مركز دراو، وتولت النيابة التحقيق.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا