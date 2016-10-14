بالصور..إنارة الكهرباء بشوارع أسيوط نهارا

رصدت " كاميرا اليوم السابع " إنارة الشوارع الرئيسية بمنطقة الأزهر نهارا، محافظة أسيوط، على الرغم من أن الشوارع رئيسية ومؤدية الى العديد من الهيئات الحكومية ومنها مديرية الصحة وجامعة الأزهر ومستشفى الصدر ومستشفى أسيوط للصحة النفسية وأكبر تجمع للأبراج ومنها ابراج النصر ومركز صحى الوليدية والرقابة الإدارية والمجلس الطبى العام.

ولم تلفت هذه الإضاءة نظر أى مسئول او موظف للاتصال بمسئولى الكهرباء لتوفير هذه الكهرباء المنارة دون استفادة حقيقية منها.