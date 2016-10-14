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بالصور.. الكشف علي 1220مواطن في قافلة طبية ببني سويف‎

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صورة من الحدث

صورة من الحدث

المراسل : محمد شعبان

أقامت مديرية الصحة والسكان ببني سويف، تحت إشراف الدكتور عبد الناصر حميدة السعيطي وكيل وزارة الصحة والمهندس رمضان بخاطره منسق القوافل العلاجية بالمديرية قافلة طبية للكشف علي أهالي قرية البلهاسى بمركز سمسطا.

وأسفرت القافلة الكشف عن 1220حالة من أهالي القرية بالمجان في تخصصات شملت “باطنه، اطفال ،عظام، صدر، جراحه، نسا وتوليد ، تنظيم اسرة ، معمل تحاليل ، دم وطفيليات ،جلدية “، بجانب تقديم خدمة التثقيف الصحى والاكتشاف المبكر للأمراض بالمجان .

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