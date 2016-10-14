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القبض على 6 هاربين من أحكام قضائية بالإسماعيلية

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القبض على 6 هاربين من أحكام قضائية بالإسماعيلية القبض على 6 هاربين من أحكام قضائية بالإسماعيلية

ارشيفية

مراسل «ONA»:

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية امن الإسماعيلية، بالاشتراك مع ضباط إدارة البحث الجنائى وضباط الأقسام والمراكز ومباحث تنفيذ الأحكام، من القبض على 6 هاربين من احكام قضائية بينهم هارب من المؤبد فى حملة أمنية فى الإسماعيلية.

تلقى اللواء على العزاى، مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من اللواء محمود فاروق مدير المباحث الجنائية يفيد بالقبض على المتهم” السيد. ا .ا” 29 سنة عاطل، والمتهم ” محمد. م .م” 28 سنة، والمتهم ” أحمد .ب .أ” 42 سنة عاطل، والمتهم ” سلمان. خ .س” 21 سنة عاطل، والمتهم ” إسلام. ا. م” 31 سنة عاطل، والمتهم” حسين .م .ح” 21 سنة عاطل.

تم التحفظ على المتهمين، وتحررت لهم المحاضر اللازمة وأخطرت النيابات المختصة لاتخاذ الاجراءات القانونية حيالهم.

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