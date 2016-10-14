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4 آلاف جنيه رسوم جمركية على «بنطلون جينز» مستورد من لندن

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4 آلاف جنيه رسوم جمركية على «بنطلون جينز» مستورد من لندن 4 آلاف جنيه رسوم جمركية على «بنطلون جينز» مستورد من لندن

صورة من البنطلون

قامت جمارك البريد السريع بقرية البضائع بمطار القاهرة بتشكيل لجنة جمركية، وذاك لفحص بنطلون جينز لدى وصوله من بريطانيا داخل طرد بريدى، بعد العثور على فاتورة بقيمته والتى بلغت 850 جنيها إسترليني .

وصرحت مصادر جمركية، لـ”أونا”، أن اللجنة فحصت البنطلون، وتبين عدم وجود أشياء تميزه عن البنطلونات المعروضة فى المحلات الشهيرة .

وأضافت المصادر، أن اللجنة قدرت الرسوم الجمركية المستحقة على البنطلون طبقا لقيمته والموجودة فى الفواتير المرفقة معه ، حيث بلغت الرسوم حوالى ٤ آلاف جنيه وهى تمثل 50% من قيمة البنطلون .

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أونا