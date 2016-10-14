4% زيادة بالصادرات المصرية غير البترولية للاتحاد الأوروبي حتى يونيو

أظهر أحدث تقرير تلقاه المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، من المكتب التجارى المصرى ببلجيكا “مقر المفوضية الاوروبية” حول تطور العلاقات التجارية بين مصر والاتحاد الأوروبي أن الصادرات المصرية غير البترولية إلى أسواق دول الاتحاد الاوروبي قد شهدت ارتفاعاً خلال النصف الأول من عام 2016.

وبلغت قيمة الصادرات غير البترولية لأسواق دول الاتحاد الاوروبي 2.35 مليار يورو، مقارنة بنحو 2.26 مليار يورو خلال نفس الفترة عام 2015، وبزيادة تقدر بنحو 90 مليون يورو وهو ما يمثل نسبة زيادة تقدر بنحو 4 %.

كما أظهر التقرير، بحسب بيان صادر عن وزارة التجارة والصناعة اليوم، تراجع الواردات المصرية من أسواق دول الاتحاد الأوروبي خلال النصف الأول من عام 2016؛ حيث سجلت ما قيمته 10.41 مليار يورو، مقارنة بنحو 10.89 مليار يورو خلال نفس الفترة من عام 2015 أي بنسبة انخفاض بلغت نحو 4 %..