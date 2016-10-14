«روسنفت» الروسية تقود مجموعة لشراء مصفاة هندية بقيمة 13 مليار دولار

قال مصدران مطلعان إن مجموعة تقودها “روسنفت” الروسية ستستحوذ على “إيسار أويل” الهندية في صفقة تتراوح قيمتها بين 12 و13 مليار دولار شاملة الدين مما يعزز العلاقات بين روسيا أكبر منتج للخام عالمياً والهند صاحبة أسرع نمو في حجم الاستهلاك في العالم.

وتساعد الصفقة روسيا على توطيد العلاقات الاقتصادية التي تعود إلى حقبة الاتحاد السوفيتي السابق كما أنها أكبر استثمار أجنبي منفرد في قطاع التكرير الهندي. كما تأتي في الوقت الذي تحرص فيه روسيا على تأكيد دورها في العلاقات الدولية وفي وقت يعاني فيه اقتصادها من الركود، بحسب ما أوردته “رويترز”.

وقالت المصادر إن “روسنفت” ستحصل على حصة نسبتها 49% في إيسار في حين ستحصل “ترافيغورا” وصندوق “يو.سي.بي” الروسي على نسبة 49% مناصفة. أضافت المصادر أن تقييم الصفقة يشمل نحو 4.5 مليار دولار ديوناً مفترضة.

ومن المتوقع أن تعلن “إيسار” الصفقة يوم السبت في منتجع جوا خلال زيارة يقوم بها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي سيلتقي برئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي لعقد قمة ثنائية.