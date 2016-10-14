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الحجر الزراعي يفحص 63 ألف طن قمح روسي في ميناء سفاجا

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الحجر الزراعي يفحص 63 ألف طن قمح روسي في ميناء سفاجا الحجر الزراعي يفحص 63 ألف طن قمح روسي في ميناء سفاجا

شون قمح أرشيفية 

استقبل ميناء سفاجا البحري، اليوم الجمعة، السفينة ” أدفو” وعلى متنها 63 ألف طن قمح روسى.

وصرح ملاك يوسف المتحدث باسم هيئة موانئ البحر الأحمر، أن السفينة وصلت (غاطس) الميناء، وسوف يبدأ تفريغ الحمولة وتشوينها بصوامع الميناء، تمهيداً لتوزيعها على مطاحن محافظات الصعيد.

وأوضح “يوسف” أن الشحنة تم فحصها فى بلد المنشأ، وسوف يتم البدء فى توزيعها عقب الإنتهاء من الإجراءات الجمركية، مشيرًا إلى إنهاء فحوصات شحنة القمح على ظهر المركب بواسطة الحجر الزراعي، ومديرية ، للتأكد من خلوها من أى شوائب، وصلاحيتها للاستهلاك الآدمى، قبل تفريغها فى الصوامع.

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