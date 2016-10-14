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بعد تحديثها وتطويرها.. إنطلاقة جديدة لقناة «النيل الثقافية»

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بعد تحديثها وتطويرها.. إنطلاقة جديدة لقناة «النيل الثقافية» بعد تحديثها وتطويرها.. إنطلاقة جديدة لقناة «النيل الثقافية»

قناة النيل الثقافية

كتبت: إنجي لطفي

تقوم قناة “النيل الثقافية”، في سرية تامة بعمل تحديث كامل وشامل للشاشة عن طريق تطوير برامجها.

وعلمت” ONA “، أن القناة أنتجت ما يقرب من 80 فاصل فى مختلف مجالات الثقافة لإثراء الشاشة وجارى استكمالها حاليًا لتصل إلى 500 فاصل قصير لإثراء الشاشة وضمن خطة التطوير.

كما قامت القناة أيضا بالسعي لعمل بروتوكولات تعاون مع سفارات العالم المختلفة لخلق برامج جديدة من شأنها الإنفتاح على العالم الآخر.

وتجرى الاستعدادات لإستخدام التكنولوجيا الحديثة في الاستوديو التخيلى لأول مرة ويجرى كل هذا فى سرية تامة ليبدأ بث القناة فى ثوبها الجديد قريبًا، لتكون نموذج يقدمه أبناء القناة لماسبيرو، ليثبتوا أن هناك من هو قادر على تطوير هذا الصرح الشامخ.

يذكر أن، خطة التطوير الحالية التى يعكف عليها العاملين لم تكلف الاتحاد مليمًا واحدًا وبالجهود الذاتية والتطوعية.

 

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أونا