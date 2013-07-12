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مكملات الأوميجا-3 تزيد خطر سرطان البروستاتا 70 بالمائة

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مكملات الأوميجا-3 تزيد خطر سرطان البروستاتا 70 بالمائة مكملات الأوميجا-3 تزيد خطر سرطان البروستاتا 70 بالمائة

اظهرت دراسة أمريكية حديثة أنه رغم الفوائد الصحية المتعددة لمكملات زيت السمك، التى تحتوى على أحماض أوميجا-3 الدهنية، فإنها قد تتسبب فى زيادة فرص الإصابة بسرطان البروستاتا بنسبة تتجاوز 70 بالمائة.
> ويحذر الباحثون من مركز فريد هاتشينسون لأبحاث السرطان فى سياتل من أقراص الأوميجا-3 ويوصون بدلا من ذلك بتناول وجبة واحدة أو اثنتين من الأسماك الزيتية أسبوعيا.

وذكرت صحيفة /ديلى ميل/ البريطانية أن أبحاثا أظهرت أن مكملات زيت السمك تحمى من الأزمات القلبية والسكتات الدماغية، وتعزز قدرة المخ، غير أن العلماء وجدوا فى هذه الدراسة الحديثة أن الأشخاص الذين تحمل دماؤهم معدلات مرتفعة من الأوميجا-3 يكونون أكثر عرضة للإصابة بأورام سريعة النمو وصعبة العلاج فى البروستاتا بنسبة 71 بالمائة.

وقال الباحثون "لا يوجد فعليا دليل قوى على أن تناول هذه المكملات مفيد للصحة، وثمة أدلة متزايدة على أن تناول جرعات عالية ضارة بالصحة".

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