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الورواري : «منارات» برنامج فكري بستهدف العالم العربي والإسلامي

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الورواري : «منارات» برنامج فكري بستهدف العالم العربي والإسلامي الورواري : «منارات» برنامج فكري بستهدف العالم العربي والإسلامي

14 أكتوبر 2016 | 2:43 مساءً

الإعلامي محمود الورواري (أرشيفية)

كتبت – إنجي لطفي

عاد الإعلامي محمود الورواري الى بعد رحلة عمل امتدت إلى ثلاث دول عربية هي تونس وموريتانيا والمغرب، التقى خلالها بعدد كبير من كبار المفكرين والفقاء والفلاسفة في البلدان الثلاثه محاولاً أن يستكمل مشروعه العربي والإسلامي الكبير والذي بدأه منذ عام تحت عنوان “منارات”. هذا البرنامج الذي يذاع على شاشة قناة العربية يوم السبت والأحد والأثنين والخميس والذي بدأه بعد أن توقف برنامجه “الحدث المصري” الذي استمر طوال خمسة أعوام منذ ثورة الخامس والعشرين من يناير 2011 حتى العام الماضي

. يقول محمود الورواري لـONA عن برنامج منارات انه مشروع اعلامي فكري كبير يسعى من خلاله إلى الاجابة عن تساؤلات مهمه ومصيرية وهي لماذا تقدم الغرب وتأخر العرب لماذا توقف قكار التنوير كيف يكون هناك خطاب ديني تنويري ومنفتح اي مناقشة اعقد القضايا السياسية والدينية من منظور كبار مفكري العالم العربي والإسلامي

ويؤكد الورواري أنه عازم على مسح الخريطة العربية والاسلامية ومقابلة جميع مفكري الامة، ونجح الآن في زيارة معظم البلاد العربية الاسلامية، وموخرا كانت هذه الجولة المغارببة في هذا الإطار فزار موريتانيا والتقى بابرز مفكريها وفقائها أمثال العلامة الفقيه حمدن ولد اتاه د عبدالله السيد ولد اباه و د اسلموا ولد المصطف ويحيى ولد البراء وآخرين، وهكذا في تونس التي حظيت بنصيب كبر حيث التقى د البرزفيسور فتحي التريكي بروفسيور فتحي المسكيني عبدالجليل التميمي ود ابراهيم شبوح، وهكذا ايضا في بلاد المغرب.

 وأوضح الورواري أنه هذه المرة كان لديه يقين أن الأزمة الحقيقية في العقول أكثر منها في الاقتصاد والسياسة، وأننا نمر بانحطاط عام سياسي وأخلاقي واقتصادي مرده انحطاط فكري وثقافي وتوقف التنويرالذي بداه السابقون امثال محمد عبده الافغاني و الطهطاوي رشيد رضا طه حسين وأخرون.

2016-10-14

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