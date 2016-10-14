أضرار الحمامات الساخنة

بعد يوم من العناء والتعب قد تحتاجين إلى أخذ قسط من الراحة والاسترخاء، وقد تشعرين بأنّ الجلوس لبعض الوقت في حمام ساخن ومعطر هو أفضل من يقدم لك هذا الأمر.

ولكن تمهّلي! فإذا كنت من محبّي المياه الساخنة، فهذا الأمر يؤذي بشرتك كثيرًا، لأنّ الحمامات الساخنة تضرّ كثيراً بالبشرة، وإليك بعضها:

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1.الماء الساخن يقوم بتجريد البشرة من الزيوت الطبيعية المخزنة بداخلها، مما يؤدي إلى جفاف البشرة، وبالتالي إلى الحكة والتهاب البشرة.

2.تؤدي المياه الساخنة إلى زيادة الدورة الدموية ممّا يسبّب مشاكل تحت الجلد وتفاقم جفاف البشرة.

3.تسبّب الحرارة الشديدة انخفاضاً في ضغط الدم، مما يؤدي إلى الدوار، وقد يصل إلى الإغماء أثناء الاستحمام.

4.تسبّب المياه الساخنة جفاف الشعر وخشونته؛ لذا تجنّبي غسل شعرك بها.

5.تساعد المياه الساخنة على فتح مسامّ البشرة، مما يجعلك تستفيدين من ذلك. ولكن يفضل أن تستبدل المياه الساخنة بالبخار لتجنب أضرار المياه الساخنة، كما يُفضّل عدم البقاء فيها طويلًا حتى لا تؤذي بشرتك.

6.الاستحمام بالماء الساخن يؤدّي إلى الخمول والاسترخاء بعكس الماء البارد الذي يعمل على زيادة نشاط الجسم والمخّ.

7.ولكن في حالة الاستحمام بالماء الساخن، اهتمّي بغسل الجسم بالماء البارد مرةً أخيرةً قبل الخروج من حوض الاستحمام ليعمل على غلق المسامّ المفتوحة.

8.احرصي بعد الاستحمام على ترطيب بشرتك بالمرطّب الخاص بك، كما يفضل استخدام المرطبات الطبيعية للحصول على ترطيب مضاعف.

9.ولتتخلّصي من مشاكل الماء الساخن فتتغلبي على الأضرار السابقة، يمكنك استبدال الماء الساخن بالفاتر؛ فالماء الفاتر يجمع بين الاسترخاء وعدم الإضرار بالبشرة.