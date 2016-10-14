المتحدث العسكري: استشهاد 12جنديًا ومقتل 15 إرهابيًا في هجوم مسلح على كمين بسيناء

أعلن المتحدث العسكري، العميد محمد سمير، في بيان له اليوم الجمعة، عن استشهاد 12 مجنداً وإصابة 6 آخرين من القوات المسلحة ومقتل 15 إرهابيًا في هجوم مسلح على أحد نقاط التأمين بشمال سيناء.

وأوضح المتحدث العسكري، في بيانه: “قامت مجموعة مسلحة من العناصر الإرهابية صباح اليوم الجمعة بمهاجمة أحد نقاط التأمين بشمال سيناء مستخدمة عربات الدفع الرباعى وعلى الفور تم الإشتباك معهم وتمكنت عناصرنا من قتل عدد (15) رهابى وإصابة عدد منهم وجارى إستكمال أعمال البحث والتمشيط للمنطقة للقضاء على باقى العناصر التكفيرية، وأسفرت الإشتباكات عن إستشهاد عدد (12) وإصابة عدد (6) من أبطال القوات السلحة”.

وأضاف البيان: “إذ تؤكد القوات المسلحة أن هذه الأعمال الدنيئة لن تثنيها عن تأدية واجبها فى حماية الشعب المصرى العظيم”.