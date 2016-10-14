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وزير السياحة يُعزي أسرة «ريجيني».. ويدعو الإيطاليين للعودة إلى زيارة مصر

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وزير السياحة يُعزي أسرة «ريجيني».. ويدعو الإيطاليين للعودة إلى زيارة مصر وزير السياحة يُعزي أسرة «ريجيني».. ويدعو الإيطاليين للعودة إلى زيارة مصر

يحيى راشد وزير السياحة

أدلى وزير السياحة يحيى راشد بحديث هام لوكالة الأنباء الإيطالية “  ANSA”، اليوم، وذلك على هامش مشاركته فى معرض دولي بمدينة ريميني الايطالية.

وأشارت الوكالة إلى أن وزير السياحة يحيى راشد قدم العزاء لأسرة “ريجينى” فى بداية إنعقاد معرض TTG بالمدينة إلإيطالية ريمينى، مؤكداً مشاركة الشعب المصرى إسرة ريجينى والشعب الإيطالى الألم عن حق لما حدث، وتُعد هذه المرة الاولى التى تتناول فيها أحدى وسائل الإعلام الايطالية موضوع “ريجينى” بإيجابية.

وذكرت الـ ANSA تحت عنوان “السياحة المصرية تبحث عن انفراجه بعد عام عصيب” أن شاركت هذا العام في معرض TTG بمدينة ريميني الايطالية وأن وزير السياحة المصرى أعلن عن بعض الايجابيات التى تشهدها السياحة المصرية، ولكن الحادث الذى أودى بحياة الباحث الايطالى ريجيني ألقت بظلاله علي أروقة المعرض وفي هذا الصدد أبدي وزير السياحه المصري أسفه علي ما حدث لريجيني و قدم التعازي للاسرة.

وحول سؤاله عما إذا كان في الحسبان إجراء لقاءات مع ممثلين للحكومة الايطالية في هذا الشأن، قال وزير السياحة إن المشاركة المصرية في هذا المعرض فنية ومهنية فى المقام الأول، مؤكدًا أنها ليست زياره سياسية، حيث تتضمن فقط لقاءات مع شركاء المهنة من منظمي رحلات وشركات طيران، وذلك لاعادة تنشيط العلاقات السياحية بين البلدين، وإعادتها إلى ما كانت عليه في السابق، لافتا الي ان العلاقات “المصرية-الايطالية” علاقات تاريخية تعود الي مئات السنين، وستستمر علي هذا النهج مئات أخرى من السنوات القادمة.

وأوضح راشد أن هناك تعاون وثيق بين السلطتين المصرية و الايطالية في شان قضية ريجيني، وردا على سؤال آخر حول تأثير هذا الحادث على السياحة المصرية، قال الوزير إن أى حادث مماثل في مصر أو أي دولة أخرى، له تأثيره ووزنه حتما علي مجريات الأمور، ولكننا في مثل هذه الحالات نتحدث عن دول و يتعين علينا احتواء هذه الأحداث من خلال التعاون الوثيق لتقليص أي آثار سلبية قد تؤثر على علاقات الدول المعنية.

 ودعا الوزير الإيطاليين للعودة إلى زيارة مصر مؤكدًا الجهود والإجراءات التي اتخذتها السلطات المصرية، فيما يتعلق بأمن السائحين سواء في المطارات المصرية أو كافة المقاصد السياحية.

 وأشار راشد إلى أن العالم كله تعرض للارهاب وتأثر به وأن هذا لم يقتصر على مصر فقط، مؤكدا أهمية التكاتف الدولي لمحاربته.

جدير بالذكر أن تناول وكالة ANSA قضية ريجينى بإيجابية يؤكد أن هناك بوادر إنفراجة وتأثير جهود السياحة كقوة ناعمة فى ترسيخ صورة ذهنية إيجابية عن المقصد السياحى المصرى.

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