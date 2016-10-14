صفاء حجازي تنعي الشاعر فاروق شوشة

نعت صفاء حجازي رئيس اتحاد الاذاعة والتلفزيون والعاملين به، بمزيد من الحزن، الإذاعى والشاعر الكبير فاروق شوشة رئيس الإذاعة المصرية الاسبق الذى رحل عن عالمنا صباح اليوم.

وقالت “حجازي”: “إننا فقدنا قيمة أدبية وإعلامية كبيره وإن ابداعاته أثرث العمل الإعلامي في مصر وتتلمذ على يده الكثير من الإعلاميين.. .رحم الله الاذاعي الكبير وندعو الله أن يسكنه فسيح جناته وان يلهم اسرته الصبر”.

وجدير بالذكر أن اتحاد الإذاعه والتليفزيون كان قد قام بتكريم الإذاعي الراحل حين نال جائزة النيل لعام 2016 من الدولة فى مجال الآدب والشعر.