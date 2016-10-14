مدرب صن داونز: لا أخشى مواجهة الزمالك.. وأرفض استقالة مؤمن سليمان

قال بيتسو موسيمانى المدير الفنى لفريق صن داونز بطل جنوب أفريقيا، إنه لم يهاجم الزمالك أو يقلل من احترامه، لافتا إلى أن التصريحات المنسوبة له غير صحيحة، بقوله “احترم الزمالك جدا، ومن الوارد أن يحقق أي فريق اللقب”.

وأضاف في تصريحات صحفية اليوم: “مش مصدق إننا اتاهلنا للنهائي الأفريقي لكن خلاص إحنا في النهائي، ولازم نشتغل على كده ونحاول إحراز اللقب وتحقيقنا البطولة هيكون إنجاز كير يكتب في تاريخنا”.

وأوضح أن الزمالك من أكبر أندية أفريقيا وأعلم أنه يمتلك لاعبين ممتازين مثل أحمد الشناوى وأحمد توفيق وطارق حام، وستانلي سيكون إضافة كبيرة للفريق، كما أن شيكابالا لاعب أسطوري ويمتلك خبرات كبيرة.

وعن كواليس المباراة المصيرية، أكد مدرب صن داونز، أن المباراة مختلفة تماما عن مواجهة المجموعات والزمالك لديه خبرة التعامل مع النهائي أكثر منا وذلك ممكن يصنع الفارق، مضيفا: “احنا فقدنا ٩ لاعبين في الانتقالات وعندنا إصابات وغيابات زي الزمالك وده طبيعي في مشوار البطولة ولكنني لا أخشى مواجهته في النهائي”.

وعن علاقته بمؤمن سليمان مدرب نادي الزمالك، قال موسيمانى : “مؤمن سليمان أخويا وانا أرفض تصريحه أنه سيرحل لو خسر النهائي، لأن كرة القدم وارد فيها أي حاجة، وخسارة نهائي الكأس حاجة عادية ولن تؤثر على الفريق أمام الزمالك”.

كما أنه عبر عن سعادته بالتعاقد مع اللاعب يانيك زاكري، مشيرًا إلى أنه سيكون إضافة بالموسم الجديد رغم أنه لن يلعب النهائي، مضيفة : “فوجئت أن الزمالك كان عايزه واحنا سبقنا وفزنا بضمه”.