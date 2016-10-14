ضبط 5 أطنان خل وكحول وكلور غير مطابقة للمواصفات فى الإسكندرية

مراسل «ONA»:

ضبطت إدارة التموين والتجارة الداخلية بمديرية أمن الإسكندرية، مصنعا لتعبئة الخل والكلور والكحول، بحوزته مواد خام غير مطابقة للمواصفات القياسية ، وعثرت فيه على 5 أطنان خل وكلور غير صالحة.

كانت معلومات قد تلقتها إدارة شرطة التموين والتجارة الداخلية مفادها قيام “محمد. ص”- 41 سنة المدير المسئول عن مصنع لتعبئة الخل والكلور والكحول، بدائرة قسم شرطة مينا البصل، بمزاولة نشاط غير مشروع في مجال الغش التجاري حيث يقوم بتعبئة الخل والكلور والكحول مستخدماً مستلزمات إنتاج بدون بيانات ومجهول المصدر وذلك بالمخالفة للقوانين والقرارات المنظمة في هذا الشأن.

وتم إستهداف المصنع وضبط المذكور وتحريز “2,400 ” طن خل خام مجهول المصدر، و” 1800″ زجاجة خل منتج نهائي غير مطابق للمواصفات، و” 600 ” كجم من الكحول الخام مجهول المصدر، و 1400 ” زجاجة كحول منتج نهائي غير مطابق للمواصفات، و” 500 ” كجم كلور خام مجهول المصدر،و” 720 ” زجاجة كلور منتج نهائي غير مطابق للمواصفات.

وتم التحفظ علي المضبوطات، وتحرر محضر فى جنح قسم أول العامرية وجاري العرض علي النيابة.

كذلك شن ضباط رعاية الأحداث بمديرية أمن الإسكندرية، حملة أمنية مكبرة بدوائر أقسام المدينة ، أسفرت عن ضبط قضية سرقة بالطريق العام وقضيتي استغلال حدث و10 قضايا تسول بالطريق العام، ووردت معلومات لضباط إدارة شرطة التموين والتجارة الداخلية بمزاولة “محمد. ح” – 50 سنة المدير المسئول عن مخزن للسلع الغذائية الكائن بدائرة قسم شرطة أول المنتزه، نشاط غير مشروع في مجال الإتجار بالسلع الغذائية مجهولة المصدر وغير الصالحة للإستهلاك الأدمي.

وباستهداف المخزن، تم ضبط المذكور، وتحريز عدد ” 50 “عبوة جبن موتزاريلا” زنة العبوة 20 كجم بإجمالي زنة وتبين أنها مجهولة، وتخلو من تاريخ الإنتاج والصلاحية، وغير صالحة للتداول فى الأسواق.

وتم التحفظ علي المضبوطات، و تحرر المحضر جنح قسم أول المنتزه، وجارى العرض علي النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .