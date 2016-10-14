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إزالة 24 حالة تعد على أراضى زراعية فى الإسكندرية

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إزالة 24 حالة تعد على أراضى زراعية فى الإسكندرية إزالة 24 حالة تعد على أراضى زراعية فى الإسكندرية

ارشيفية

مراسل «ONA»:

شن ضباط قسم شرطة البيئة والمسطحات بمديرية أمن الإسكندرية، حملة بالإشتراك مع اللجنة المشكلة من هيئة الإصلاح الزراعى وجهاز تحسين الأراضى بمعداتهم لإزالة تعديات على الرقعة الزراعية بزمام إدارة خورشيد الزراعية نطاق حى وسط منطقة أبيس دائرة قسم شرطة محرم بك.

ونفذت الحملة، 24 حالة إزالة لأسوار ، وأعمده ، ومخازن خاليه، وتشوينات سملات خرسانية، وتبوير أرض زراعية دون حدوث ما يخل بالأمن العام.

كما شن ضباط إدارة شرطة والتجارة الداخلية، حملة تموينية مكبرة بدوائر أقسام المدينة لتحقيق الإنضباط فى القطاع التموينى وإحكام السيطرة على الأسواق وأسعار السلع الغذائية، أسفرت عن ضبط ” أحمد. س”- 35 سنة صاحب محل أدوات كهربائية لحيازته وعرضه 7000 متر سلك كهرباء مجهول المصدر للبيع، و”عبدالعاطى. خ”- 35 سنة بائع، لحيازته وعرضه 1200 صاروخ ألعاب نارية أجنبى الصنع ومجهول المصدر للبيع، و” محمد. س”- 25 سنة بائع لحيازته وعرضه 1660 علبة سجائر أجنبية الصنع ومجهولة المصدر للبيع.

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