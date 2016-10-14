ولي عهد تايلاند يقود الموكب الجنائزي الملكي

وصل ولي العهد تايلاند الأمير، فاجير الونجكورن، إلى مستشفى سيريراج في بانكوك ليقود الموكب الجنائزي الملكي إلى القصر الكبير، على طول طرق يصطف على جانبيها عشرات الآلاف من المواطنين لمتابعة الموكب، وسط حالة من الحزن على وفاة الملك بوميبول ادوليادي، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الألمانية.

وقبل ساعات من الموكب الجنائزي الذي يتوقع أن يحضره آلاف الأشخاص لنقل جثمان الملك، بوميبول ادوليادي، من مستشفى سيريراج إلى القصر الكبير، طغى الأبيض والأسود لونا الحداد في آسيا، على كل تايلاند، من ممارسي رياضة الجري إلى الموظفين المتوجهين إلى مكاتبهم.

ويفترض أن يبدأ الموكب مسيرته عند الساعة 16.00 (9.00 ت غ). وقد أغلق الطريق الذي سيمر به منذ فجر الجمعة.

وبعد ذلك، سيترأس ولي العهد ماها فاغيرالونغكورن المراسم البوذية “لغسل” جثمان والده، المرحلة الأولى من سلسلة شعائر تستمر أشهراً لأعضاء الأسرة الملكية.

وكانت السنوات العشر الأخيرة من حكم بوميبول ادوليادي اتسمت باضطرابات سياسية كبيرة تواجه فيها النخب المتشددة المؤيدة للملكية (أو “الصفر” لون الملكية) وأنصار رئيس الوزراء السابق، تاكسين شيناواترا (رمزهم اللون الأحمر). ووقع الانقلاب في مايو 2014 باسم إنقاذ النظام الملكي من قبل الجيش.