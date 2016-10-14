محافظ القاهرة يوجه بضرورة استعداد الأجهزة التنفيذية لإستقبال موسم الأمطار

أصدر المهندس عاطف عبد الحميد، محافظ القاهرة، تعليمات لمديرية الطرق ورؤساء الأحياء بعدم البدء فى رصف أى شارع جديد إلا بعد التأكد تماماً من عدم وجود أي أعمال حفر لصيانة أو تركيبات جديدة لأى من شركات المرافق “الغاز ، الكهرباء ، المياه ، الصرف الصحي ، التليفونات وخلافه “، وألا يعد ذلك إهدار للمال العام، وأن يقوم كل رئيس حي ومدير المديرية بمتابعة المشروعات المفتوحة لديها وسرعة إنهائها والتزام الشركات القائمة بالأعمال بالالتزام بالمواعيد والجداول الزمنية المحددة.

وأكد “المحافظ”، فى بيان صحفي، على سرعة انتهاء اللجان المشكلة من المحافظة وهيئة الصرف الصحي وهيئة نظافة وتجميل القاهرة والأحياء كل في نطاقه من التأكد من سلامة وعمل بالوعات صرف مياه الأمطار بكفاءة وتطهيرها، وإنهاء المشاكل المتعلقة بكل بالوعة سواء كان تم الرصف عليها أو بدون غطاء أو كسر في المدار الخاص بها.

وأشار المحافظ ، إلى أن التقرير الأولي لفحص البالوعات والبالغ عددها بالقاهرة ( 21940 ) أوضح أن هناك عدم وجود أغطية لبعض البلاعات ، مشيراً إلى مسئولية كل رئيس حي في التأكد من وجود غطاء لهذه البالوعات وإمكانية تركيب أغطية خرسانية بدلا من الحديد لعدم سرقتها أو تلفها.

وشدد “المحافظ” ، على ضرورة سرعة تطهير مخرات السيل الأربعة المتواجدة بجنوب القاهرة بالتنسيق ما بين شركات النظافة ووزارة الموارد المائية لرفع الهيش كذلك إخطار الجهاز التنفيذي لمياه الشرب بسرعة إنهاء تركيب خط 1800 بمخر السيل المتجه من الاوتوستراد حتى كوبري شمال طرة ورفع المخلفات به، مشيراً إلى حتمية رفع أي إشغالات أو مخلفات بالمخرات مثل مخر سيل المعصرة .

وأكد المهندس عاطف عبد الحميد ،على ضرورة التنسيق الكامل بين أجهزة المحافظة وشركة الصرف الصحي للقاهرة استعداداً لمواجهة الأمطار بتوزيع الشفاطات والنافوري بالمحاور الرئيسية والمناطق الساخنة والمعروفة لدى المحافظة ، ومطالع ومنازل الكباري بعدد 68 شفاط وتمركزها بجانب هذه النقاط قبل سقوط الأمطار بالتنسيق مع هيئة الأرصاد الجوية .