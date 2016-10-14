وصول العشرات من مسلحى المعارضة السورية إدلب بعد ترحيلهم من بلدتين بريف دمشق

وصل العشرات من مسلحى المعارضة السورية مع عائلاتهم اليوم /الجمعة/ إلى مدينة "إدلب" بعد ترحيلهم من بلدتى "الهامة" و"قدسيا" بريف دمشق.

ذكرت ذلك قناة (سكاى نيوز) الإخبارية، مشيرة فى الوقت ذاته إلى أن اتفاقا بين النظام وجماعات المعارضة فى البلدتين قضى بترحيل المسلحين إلى مدينة "إدلب" التى تسيطر عليها المعارضة.

> وغادرت نحو 14 حافلة البلدتين على متنها ما يزيد عن 400 مقاتل وعائلاتهم، ليصل مجموع المرحلين خلال يومين إلى نحو 2600 شخص.

وكان وفد من النظام السورى ووفد يمثل الفصائل المسلحة المسيطرة على البلدتين اتفاقا على ترحيل مسلحى المعارضة إلى مدينة إدلب، شمال سوريا، تحت إشراف الهلال الأحمر السورى، على أن يتم تسليم أسلحتهم الثقيلة والمتوسطة قبل خروجهم، وأن تبقى معهم الأسلحة الخف