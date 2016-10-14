أخبار عاجلة

برلماني: قرار «الطوارئ» ساري منذ إعلانه.. والمجلس «يصدق فقط» -
الأقصر: لا انقطاع للكهرباء بالمنشأة خلال رمضان -
الجفري عن «داعش»: فعلهم خارج عن الإسلام.. ولكننا «لا نخرج أحدًا من الدين» -
«المحافظين» يدعم فرض الطوارئ.. ويهيب بالحفاظ على الأطر الديمقراطية -
غدا.. عزاء مجمع لشهداء الشرطة في تفجير كنيسة الإسكندرية -
طارق قابيل: الانطلاقة التنموية فرصة للشراكة الاستثمارية مع الدول الأورومتوسطية -
إعلامي: «الدعارة والعربجية والرقصات» اللى بتجبوها على الهواء هي الإرهاب -
خالد الجندي لـ«الأعلى لمكافحة الإرهاب»: ألغوا الكليات العلمية بالأزهر -
فيديو.. مشادة كلامية بين ضياء رشوان وعماد جاد حول الخطاب الديني -
الوكيل: مؤتمر الأورومتوسطي الرابع سيعرض ٢٣ مليار من المنح والمعونات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

وصول العشرات من مسلحى المعارضة السورية إدلب بعد ترحيلهم من بلدتين بريف دمشق

Google+ Print
وصول العشرات من مسلحى المعارضة السورية إدلب بعد ترحيلهم من بلدتين بريف دمشق وصول العشرات من مسلحى المعارضة السورية إدلب بعد ترحيلهم من بلدتين بريف دمشق

> دمشق /أ ش أ/

وصل العشرات من مسلحى المعارضة السورية مع عائلاتهم اليوم /الجمعة/ إلى مدينة "إدلب" بعد ترحيلهم من بلدتى "الهامة" و"قدسيا" بريف دمشق.

ذكرت ذلك قناة (سكاى نيوز) ، مشيرة فى الوقت ذاته إلى أن اتفاقا بين النظام وجماعات المعارضة فى البلدتين قضى بترحيل المسلحين إلى مدينة "إدلب" التى تسيطر عليها المعارضة.
> وغادرت نحو 14 حافلة البلدتين على متنها ما يزيد عن 400 مقاتل وعائلاتهم، ليصل مجموع المرحلين خلال يومين إلى نحو 2600 شخص.

وكان وفد من النظام السورى ووفد يمثل الفصائل المسلحة المسيطرة على البلدتين اتفاقا على ترحيل مسلحى المعارضة إلى مدينة إدلب، شمال سوريا، تحت إشراف الهلال الأحمر السورى، على أن يتم تسليم أسلحتهم الثقيلة والمتوسطة قبل خروجهم، وأن تبقى معهم الأسلحة الخف


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
الأخبار -النشرة الإخبارية الموجزة الواحدة ظهرًا مع الإعلامية دينا الوكيل الجمعة 7-4-2017

الأخبار -النشرة الإخبارية الموجزة الواحدة ظهرًا مع الإعلامية دينا الوكيل الجمعة 7-4-2017

الأخبار -النشرة الإخبارية الموجزة الثالثة عصراً مع الإعلامية دينا الوكيل الجمعة 7-4-2017

الأخبار -النشرة الإخبارية الموجزة الثالثة عصراً مع الإعلامية دينا الوكيل الجمعة 7-4-2017

الأخبار - النشرة الإخبارية الموجزة الثالثة عصراً مع الإعلامية / ليلى عمر الخميس 6-4-2017

الأخبار - النشرة الإخبارية الموجزة الثالثة عصراً مع الإعلامية / ليلى عمر الخميس 6-4-2017