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العبادى من كركوك: القوات العراقية ستحرر الحويجة من داعش قريبا

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العبادى من كركوك: القوات العراقية ستحرر الحويجة من داعش قريبا العبادى من كركوك: القوات العراقية ستحرر الحويجة من داعش قريبا

>بغداد /أ ش أ/

 تفقد القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء العراقى حيدر العبادى اليوم /الجمعة/ القطاعات العسكرية فى كركوك، واجتمع مع القيادات الامنية والعسكرية فى محافظة كركوك شمالى العراق.

وقال العبادى، خلال زيارته لمدينة كركوك، أن القوات العراقية ستحرر أهالى الحويجة والرياض والرشاد من سيطرة تنظيم (داعش) الإرهابى وستدخلها قريبا، مؤكدا أهمية توحد كافة مكونات الشعب العراقى بوصفه قوة للعراق.
> وأضاف: أن العراق يشهد حاليا أفضل وأقرب الأوضاع لتوحد العراقيين، معربا عن استغرابه من ارتفاع أصوات تحاول عرقلة تحرير باقى المدن التى يحتلها داعش، لاسيما مع اقتراب تحقيق النصر النهائى على التنظيم.. متسائلا أين كنتم عندما احتلت عصابات داعش المدن العراقية.

وشدد العبادى على أن المقاتلين العراقيين وحدهم هم من يقاتلون ويحررون الأراضى التى اغتصبها داعش، معربا عن شكره للقوات المسلحة العراقية لما قدمته من تضحيات من أجل العراق.. مؤكدا أهمية الشرطة المحلية ودورها فى مسك الأرض خلال الفترة المقبلة.

ويعانى قضاء الحويجة الذى يقطنه 115 ألف من المدنيين العراقيين الذى يسيطر عليه داعش من كارثة إنسانية، ونبهت تقارير المرصد العراقى لحقوق الانسان والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين من خطورة الوضع الإنسانى بالحويجة.. ونبه إلى أن تأخر العراقية فى تحرير الحويجة يعنى المزيد من أعداد الضحايا إضافة إلى المئات الذين أعدمهم التنظيم أو الذين توفوا بسبب شح الغذاء والدواء، وأن مئات المدنيين قتلوا على يد التنظيم الذى يحتجز حوالى 3000 شخص كانوا يعتزمون الفرار من الحويجة بخلاف من يقتلون خلال عملية هروبهم من القضاء.


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