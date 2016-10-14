رئيس الوزراء اللبنانى يلتقى مع عضو من الكونجرس الأمريكى ورئيس شركة آيرباص

استعرض رئيس مجلس الوزراء اللبنانى تمام سلام مع عضو الكونجرس الأمريكى مايك تيرنر برفقة سفيرة الولايات المتحدة فى لبان إليزابيث ريتشاردا، آخر التطورات فى المنطقة ولبنان .

من جانب آخر، استقبل سلام، رئيس شركة (إيرباص) فابريس بريجييه، فى حضور رئيس مجلس إدارة طيران الشرق الأوسط محمد الحوت.

> وقال بريجييه- عقب اللقاء- أن شركة طيران الشرق الأوسط، وهى من أكبر شركائنا تتطور مع طائرات إيرباص بشكل كبير منذ خمسة عشر عاماً، معربا عن سعادته لرؤيته بلدا مستقرا ويتطور مثل لبنان ومن جهة أخرى شريك لديه مشاريع تعاون مع شركة إيرباص خاصة مع مركز تدريب الطيارين ومهندسى الطيران.

كما استقبل سلام وفدا من اتحاد المصارف العربية، برئاسة جوزيف طربيه، الذى دعاه إلى المشاركة فى المؤتمر الذى يعقده الاتحاد فى لبنان فى 24 نوفمبر المقبل .