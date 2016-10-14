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«هارتس أوف أوك» يطلب التعاقد مع جون أنطوي

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«هارتس أوف أوك» يطلب التعاقد مع جون أنطوي «هارتس أوف أوك» يطلب التعاقد مع جون أنطوي

جون انطوي

تلقي جون انطوي مهاجم فريق الكرة بالنادي الأهلي عرضاً من نادي “هارتس اوف اوك” أحد الاندية الغانية الشهيرة للانتقال إليه في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

يأتي ذلك في ظل ابتعاد اللاعب عن التشكيل الاساسي للنادي الأهلي طوال الفترة الماضية في ظل عدم اقتناع المدير الفني حسام البدري بقدراته الهجومية.

وينتظر المهاجم الغاني فترة توقف الدوري المقبلة لعقد جلسة ثلاثية مع وكيله ومسئولي الاهلي، سيطلب خلالها الرحيل عن النادي لرغبته في المشاركة بالمباريات.

جدير بالذكر أن الأهلي كان قد تعاقد مع جون انطوي الموسم الماضي قادمًا من الشباب السعودي، إلا أن اللاعب لم ينجح في اثبات جدارته بارتداء القميص الأحمر.

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