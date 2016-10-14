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مروان محسن يعود لتدريبات الأهلي عقب مواجهة الداخلية

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مروان محسن يعود لتدريبات الأهلي عقب مواجهة الداخلية مروان محسن يعود لتدريبات الأهلي عقب مواجهة الداخلية

مروان محسن

أكد طارق عبد العزيز، أخصائي التأهيل بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أنه من المقرر عودة مروان محسنن مهاجم الفريق، إلى المران الجماعي عقب مواجهة الداخلية.

وأوضح عبد العزيز، في تصريحات صحفية اليوم، أن مروان محسن ينتهي من برنامجه التأهيلي الذي تلقاه في ألمانيا خلال الـ48 ساعة المقبلة، حيث من المقرر أن يشارك في تدريب الأهلي الجماعي يشكل بسيط مع استكمال البرنامج التأهيلي.

ويعاني مهاجم الأهلي من آلام في الحوض ابعدته عن المشاركة مع الأهلي منذ بداية الموسم الجديد.

ويحل الأهلي ضيفًا على نظيره الداخلية، السبت المقبل، على ملعب بتروسبورت، في الجولة الرابعة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

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