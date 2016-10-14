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محمود طاهر يطمئن على حالة اللاعبين المصابين

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محمود طاهر يطمئن على حالة اللاعبين المصابين محمود طاهر يطمئن على حالة اللاعبين المصابين

أرشيفية

حرص المهندس محمود طاهر رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، على الاطمئنان على أحوال اللاعبين المصابين بالفريق الأول لكرة القدم وموعد عودة كل منهم للمران بصورة طبيعية في الفترة المقبلة.

واطمأن طاهر من سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة، على حالة كل من عماد متعب وباسم علي ومحمد هاني ومروان محسن، بالإضافة لآخر مستجدات حالة رامي ربيعة الذي يعالج حالياً في ألمانيا.

من ناحية أخرى أكد طاهر أنه يقوم بمناقشة كل ما يخص لائحة الفريق الأول لكرة القدم مع كل من مدير الكرة والكابتن حسام البدري المدير الفني وذلك فيما يعود لصالح الفريق الأول، حيث يحرص مجلس الإدارة على توفير كافة متطلبات الجهاز الفني للفريق.

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