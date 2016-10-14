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توم هانكس عن «ترامب»: لن نسلم أمرنا لمرشح «ثرثار» و«أناني»

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توم هانكس عن «ترامب»: لن نسلم أمرنا لمرشح «ثرثار» و«أناني» توم هانكس عن «ترامب»: لن نسلم أمرنا لمرشح «ثرثار» و«أناني»

النجم الأمريكي توم هانكس (أرشيفية)

حمل نجم هوليوود توم هانكس على المرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية الأمريكية دونالد ، واصفاً إياه بأنه “ثرثار” و”أناني”.

وأجرى هانكس المعروف بدعمه المالي للحزب الديموقراطي خلال وجوده في العاصمة الإيطالية حيث كرم عن مجمل مسيرته في مهرجان روما السينمائي، مقارنة بين ترامب ورئيس الوزراء الإيطالي السابق سيلفيو برلوسكوني، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الفرنسية.

وسأل: “لماذا ترامب؟” في تقليد للصحافيين الإيطاليين الذين سألوه عدة السؤال عينه، مضيفاً: “أنتم إيطاليون. لماذا برلوسكوني؟”.

وقال للصحافيين: “كل أربع سنوات تعيش الولايات المتحدة ما يشبه السيرك. كل أربع سنوات، نقرر من سيكون القائد”.

وأضاف: “العالم يمر بلا شك بوضع عميق، المستقبل غامض وجزء من كوكبنا يواجه مشكلات تبدو بلا حل، لكن عندما واجهت الولايات المتحدة ظروفاً مشابهة، لم نسلم أمرنا يوماً لمرشح هو ثرثار أناني وتبسيطي”.

وحضر النجم الأمريكي العرض الأول لفيلمه الجديد “إنفرنو” خلال الأسبوع الماضي في مدينة فلورنسا.

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