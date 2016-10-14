موجز أخبار مصر للساعة 1 ظهرا من اليوم السابع

نشر الموقع الإلكترونى لـ "اليوم السابع" على مدار الساعات الماضية، عددا من الأخبار المهمة فى مقدمتها نجاح شرطة التموين فى ضبط نحو 365 طن سكر بعضها احتكره التجار والبعض الآخر من السكر المدعم، إضافة إلى رحيل الشاعر الكبير فاروق شوشة، علاوة على إعلان إسرائيل مقاطعتها لمنظمة العلوم والفنون والثقافة التابعة للأمم المتحدة "اليونسكو" بعدما أقرت مشروع قرار فلسطينى – أردنى بأن المسجد الأقصى مكانا مقدسا خاصا بالمسلمين.

وفيما يلى عرض لأهم الأخبار الساعة الواحدة ظهرا:

قال مصدر طبى بشمال سيناء، إن مستشفى العريش العام استقبل 9 شهداء و6 مصابين من قوات الأمن.

وفى إطار مواجهة مافيا السلع الغذائية، نجحت شرطة التموين فى ضبط نحو 365 طن سكر بعضها احتكره التجار والبعض الآخر من السكر المدعم الذى تم تهريبه للسوق السوداء لبيعه بأكثر من سعره.

رحل عن عالمنا، فجر اليوم، الشاعر الكبير فاروق شوشة، عن عمر يناهز الـ80 عاما، ساهم من خلالها فى إثراء الحياة الثقافية فى مصر والوطن العربى، وكان هدفه الأول والأخير انتشار الإعلام الثقافى الصحيح، وذلك من خلال برنامجه "لغتنا الجميلة"، الذى كان يقدمة فى الإذاعة المصرية، إلى جانب أمسيته الشعرية بالتليفزيون المصرى.

أعلن المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة ستنتهي قريباً من إعداد تعديلات قانون الاستثمار، حيث يتم عقد اجتماعات مكثفة لإعداد الصيغة النهائية لتلك التعديلات، والتى تستهدف تهيئة المناخ الملائم لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتذليل العقبات أمام المستثمرين وتقديم التيسيرات اللازمة لهم، وذلك تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء فى اجتماع قادم لمناقشتها

فى الوقت الذى تعانى فيه البلاد من اضطرابات اقتصادية تتمثل فى نقص العملات الأجنبية واستيراد السلع الغذائية يحصل عدد من المواطنين غير مستحقى الدعم، على حصصهم التموينية، والخبز المدعم وكذلك البوتاجاز، نظرا لامتلاكهم وغيرهم من أصحاب المشروعات الاستثمارية الحرة والعاملين فى المؤسسات الأجنبية، والوزراء السابقون للبطاقات التموينية.

أعلن الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان ، عن فتح باب الحجز لوحدات الإسكان بنظام الإيجار، بـ10 محافظات، لأصحاب الدخل الأقل من 1500 جنيه شهرياً.

قال المستشار محمد جميل، رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، إن الجهاز بدء خلال الفترة الجارية الاستعداد لبدء العمل بقانون الخدمة المدنية، وإعداد كافة الجهات لذلك، من خلال تحديث قاعدة البيانات العمالة والأجور بكل الجهاز الإدارى للدولة، من حيث بياناتهم وبطاقة الرقم القومى وأجورهم، لمنع التلاعب بها، وأعمارهم، وتدرجاتهم الوظيفية، وعدد الذين سيتم خروجهم على المعاش، لتوفير المعلومات الدقيقة التى يعتمد عليها متخذى القرار، فى إصدار قراراتهم.

أعلنت إسرائيل مقاطعتها لمنظمة العلوم والفنون والثقافة التابعة للأمم المتحدة "اليونسكو" بعدما أقرت مشروع قرار فلسطينى – أردنى بأن المسجد الأقصى مكانا مقدسا خاصا بالمسلمين، وأنه لا يوجد أى ارتباط دينى بين المسجد الأقصى وبين اليهود.

عالميا أصيب 8 جنود أتراك بجروح، بانفجار عبوة ناسفة، اليوم الجمعة، أثناء مرور مركبة عسكرية، فى منطقة ياووز قلعة بولاية "وان" جنوب شرقي تركيا.

تقدم قناة icu فى حلقة جديدة من برنامج "علوضعك"، ويطرح على العديد من المواطنين، سؤالاً واحداً، هو: "الأهلاوية هيشجعوا الزمالك ولا صن داونز"، لمعرفة الإجابات شاهد الحلقة..

رد النجم محمد رمضان فى حواره لليوم السابع، على منتقديه من زملائه الفنانين، ويكشف عن النجوم الذين تعالوا عليه ورفضوا مشاركته في أعماله الماضية، ولا يخشى رمضان أن يصرح لليوم السابع بأجره الذي تقاضاه.

تلقى صالح جمعة لاعب وسط الأهلى عرضاً عربياً للرحيل عن القلعة الحمراء في الساعات الأخيرة، إلا أن اللاعب رفض فكرة الرحيل عن الأهلي في هذا التوقيت، لرغبته القوية في إثبات نفسه، وإثبات أحقيته في ارتداء القميص الأحمر خاصة بعد الأزمات المتتالية التي وقع فيها اللاعب والمتمثلة في فرض غرامات مالية كبيرة عليه وصل إجماليها لـ750 ألف جنيه.

استقر مؤمن سليمان المدير الفنى للزمالك، بشكل كبير على التغييرات التى سيجريها فى المراكز المختلفة بالفريق أمام صن داونز الجنوب أفريقى، خاصة فى ظل النقص العددى الذى يعانى منه الفريق الأبيض بقائمته الأفريقية.