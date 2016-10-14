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الزمالك يمنع اللاعبين من التصريحات الإعلامية

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الزمالك يمنع اللاعبين من التصريحات الإعلامية الزمالك يمنع اللاعبين من التصريحات الإعلامية

مؤمن سليمان المدير الفني للزمالك (أرشيفية)

فرض الجهاز الفني للزمالك بقيادة مؤمن سليمان حظرا إعلاميا على لاعبي الفريق داخل فندق الإقامة ببريتوريا قبل مواجهة فريق صن دوانز الجنوب أفريقي باستاد لوكاس موريبي في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

والتزم لاعبي الزمالك بتعليمات المدير الفني حيث يتناولون وجباتهم ثم يخلدون للراحة بغرفهم ،كما وضح على اللاعبين التركيز الشديد في المباراة من اجل العودة بنتيجة إيجابية من معقل فريق صن دوانز.

واثني إسماعيل يوسف مدير الكرة على التزام اللاعبين بتعليمات الجهاز الفني،واثني كذلك على الوفد الإعلامي المرافق لبعثة الزمالك الذي التزم أيضا بتعليمات جهاز الزمالك بعدم الاحتكاك باللاعبين لمنحهم مزيدا من التركيز في اللقاء الصعب أمام فريق صن دوانز للعودة بنتيجة إيجابية قبل لقاء العودة ببرج العرب في 23 أكتوبر الجاري لتؤمن للزمالك حصد اللقب السادس له بدوري أبطال أفريقيا.

أ ش أ

 

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