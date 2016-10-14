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الأرصاد: انخفاض في درجات الحرارة السبت.. والعظمى بالقاهرة 30

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الأرصاد: انخفاض في درجات الحرارة السبت.. والعظمى بالقاهرة 30 الأرصاد: انخفاض في درجات الحرارة السبت.. والعظمى بالقاهرة 30

أرشيفية

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية، غداً السبت، انخفاضًا في درجات الحرارة ليسود طقس معتدل على شمال البلاد حتى الوجه البحري والقاهرة، مائل للحرارة على شمال الصعيد وأن يظل شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهاراً، لطيفًا في أول الليل، مائلًا للبرودة في آخره.

وتقل الرؤية في الشبورة المائية الكثيفة صباحاً على الوجه البحري والقاهرة ومدن القناة، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على غرب البحر المتوسط، وتكون حالة كل من البحرين المتوسط والأحمر معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية على كل منهما شمالية غربية.

وعن درجات الحرارة الصغرى والعظمى، فتكون:

القاهرة (24 – 30)، الإسكندرية (20 – 27 )، قنا (21 – 37)، الأقصر (21– 38)، أسوان (24 – 40).

 

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