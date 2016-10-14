العثور على جثة رضيع داخل "كيس بلاستيك" بطريق مقابر سمسطا فى بنى سويف

عثر أهالى مدينة سمسطا غرب بنى سويف، صباح اليوم الجمعة، على جثة رضيع داخل كيس بلاستيك وملقاة فى طريق المقابر بالمدينة.

تلقى اللواء محمد الخليصى مساعد وزير الداخلية لأمن بنى سويف، إخطاراً من اللواء خلف حسين مدير إدارة البحث الجنائى، يفيد بتلقى مركز شرطة سمسطا بلاغا من الأهالى بالعثور على جثة طفل رضيع ملقاة داخل كيس بلاستيك بمنطقة المقابر بمدينة سمسطا.

تم إيداع الطفل مشرحة مستشفى سمسطا، وتحرر محضرا بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، وتكثف وحدة مباحث سمسطا جهودها لكشف هوية الطفل.