مباحث الجيزة: الجثة المعثور عليها ببولاق لعاطل تعاطى جرعة مخدرات زائدة

كشفت الإدارة العامة لمباحث الجيزة، أن الشاب الذى عثر على جثته ملقاة بالشارع فى بولاق الدكرور ومقيدة بالحبال، فارق الحياة نتيجة تناوله جرعة مخدرات زائدة، وتم القبض على صديق المتوفى الذى تخلص من جثته بالشارع، وحرر محضرا بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى العميد درويش حسين رئيس مباحث قطاع غرب الجيزة، بلاغا بالعثور على جثة أحد الأشخاص ملقاة بالشارع ببولاق الدكرور، وبانتقال العقيد طارق حمزة مفتش المباحث الجنائية إلى محل الواقعة، عثر على جثة شاب يبلغ من العمر 18 عاما مقيدا بالحبال، وملفوفا بملاءة، ولا توجد به أى إصابات ظاهرية بجسده.

وكشفت تحريات المقدم هانى الحسينى رئيس مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور، أن الشاب المتوفى كان يتناول المواد المخدرة بصحبة أحد أصدقائه "عاطل"، إلا أنه تناول جرعة زائدة، ما أسفر عن مفارقته الحياة، ما دفع العاطل للتخلص من جثة المتوفى بالشارع.

وبإعداد كمين للمتهم، تمكن النقيبان أحمد مندور وأيمن سكورى معاونى مباحث بولاق الدكرور من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف أن صديقه المتوفى حضر إلى مسكنه وأثناء تعاطيهما المواد المخدرة فارق الحياة، حيث أنه كان قد أقلع عن تعاطى المخدرات لعدة أشهر ثم عاد للتعاطى مرة أخرى.

وأضاف المتهم أنه قرر التخلص من جثة صديقه خشية توجيه اتهام له بقتله، فقيد الجثة بحبل حتى يتمكن من حملها، ثم لفها بملاءة وتخلص منها بإلقائها بناصية الشارع الذى يقيم به، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطر اللواء خالد شلبى مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وباشرت النيابة التحقيق.