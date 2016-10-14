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القبض على 4 أشخاص أثناء الحفر والتنقيب عن الآثار بالبحيرة

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القبض على 4 أشخاص أثناء الحفر والتنقيب عن الآثار بالبحيرة القبض على 4 أشخاص أثناء الحفر والتنقيب عن الآثار بالبحيرة

ارشيفية

مراسل «ONA»:

تمكنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة، برئاسة اللواء علاء الدين شوقى ، مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة، واللواء محمد خريصة مدير إدارة البحث الجنائى من القبض على 4 أشخاص أثناء قيامهم بالحفر والتنقيب عن الآثار بالبحيرة.

كان اللواء علاء الدين شوقى ، مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة، قد تلقى إخطارا من مركز شرطة الرحمانية من الأهالى بقيام بعض الأشخاص بالحفر والتنقيب عن الآثار بمنزل ” محمد ا ا ” عامل ومقيم بذات العنوان.

بالانتقال والفحص والمعاينة تم ضبط المذكور وكل من “عبد الحارث ر هـ ” ملاحظ عمال ، ” محمد م ح ” عامل ، ” رزق ا ع ” عامل وجميعهم يقيمون دسوق كفر الشيخ، أثناء قيامهم بالحفر والتنقيب عن الآثار داخل غرفه بمنزل الأول ووجدت حفرة دائرية الشكل قطرها 1 متر تقريباً بعمق 10 متر كما ضبط بحوزتهم أدوات الحفر موتور مياه ، غاطس شفط مياه ، كوريك رفع ، كوريك حفر ، بعض الحبال ، منشار خشبي .

تم التحفظ على مكان الحفر وأخطرت هيئة أثار البحيرة لاتخاذ شئونها، وتحرر المحضر اللازم و العرض على النيابة العامة .

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أونا