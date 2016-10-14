«الإسكان»: سحب 2350 كراسة شروط بمشروع «مدينتى» و 3065 بـ«الرحاب»

تلقى الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تقريرًا بشأن معدلات سحب كراسات شروط وحدات مشروعى “مدينتى” والرحاب، ووحدات “دار مصر” للإسكان المتوسط، حيث أوضح التقرير أنه تم بيع 2350 كراسة حجز بمشروع “مدينتى”، كما تم بيع 3065 كراسة بمشروع الرحاب، فى نفس المدة، بينما تم بيع 5491 كراسة شروط لمشروع “دار مصر” للإسكان المتوسط.

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولى، فى بيان له اليوم الجمعة، أن الأحد الماضى شهد بدء سحب كراسات شروط 10616 وحدة سكنية متبقية بمشروع “دار مصر” للإسكان المتوسط، وذلك للحاجزين بالمرحلتين الأولى والثانية بالمشروع، الذين لم يوفقوا فى الحصول على الوحدات من خلال القرعتين العلنيتين اللتين تم إجراؤهما للمرحلتين، ولم يقوموا بسحب مبلغ جدية الحجز السابق سدادها، والراغبين فى الحصول على وحدة من الوحدات المتبقية.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولى، إلى أنه يتم الحصول على كراسة الشروط، والموضح بها نماذج ومساحات وأدوار الوحدات المتبقية بكل مدينة، بموجب إيصال سداد مبلغ جدية الحجز السابق سداده من فرع بنك التعمير والإسكان السابق سداد مبلغ جدية الحجز لديه.

وكشف المهندس طارق السباعى، المشرف على قطاع الشئون التجارية والعقارية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أن الوحدات المتبقية بالمشروع تتوزع كما يلى: وحدات متبقية بالأدوار: المتكرر والأرضى والأخير، بمدن: القاهرة الجديدة، وبدر، والسادات، و15 مايو، و6 أكتوبر، وبرج العرب الجديدة، والعاشر من رمضان، إضافة لوحدات متبقية بالدورين الأرضى والأخير فقط، بمدن: الشيخ زايد، والشروق، والعبور، ودمياط الجديدة، والمنيا الجديدة، مشيراً إلى أن الوحدات بمساحات تتراوح بين 115 م2 و150 م2.

وقال السباعى: يتم استيفاء استمارة تعديل الرغبة الواردة بكراسة الشروط، مرفقاً بها صورة إيصال سداد مبلغ جدية الحجز السابق سداده وصورة بطاقة الرقم القومى، وتقديمها لدى فرع بنك التعمير والإسكان السابق سداد مبلغ جدية الحجز لديه، وذلك خلال الفترة من 2016/10/16 وحتى 2016/10/30، خلال أيام العمل الرسمية من الساعة 3 بعد الظهر وحتى الساعة الخامسة مساء.

ولفت المشرف على قطاع الشئون التجارية والعقارية بالهيئة إلى أنه سيتم اجراء قرعة يدوية وعلنية للمتقدمين لتعديل الرغبة فقط بكل مدينة لتحديد الفائزين والتخصيص لهم طبقاً للعدد المتاح من الوحدات السكنية المعروضة والموضحة بكراسة الشروط، وأعداد المتقدمين لها خلال فترة التقدم لتعديل الرغبة، وسيتم الإعلان لاحقاً عن موعد ومكان إجراء القرعة لكل مدينة.

كانت الوزارة قد طرحت كراسات شروط 5400 وحدة سكنية بمشروعى “مدينتى” و”امتداد الرحاب” بمدينة القاهرة الجديدة، منها ٣٩١٢ وحدة بـ”مدينتى”، و١٤٨٨ وحدة بـ”الرحاب”، بجميع فروع بنك التعمير والإسكان على مستوى الجمهورية، ابتداء من الأحد الماضى، خلال أيام العمل الرسمية، من الساعة الثالثة، وحتى الخامسة مساء، والوحدات المطروحة كاملة التشطيب، بنماذج متنوعة، ومساحات تتراوح بين 58م2 و162م2، وجاهزة للاستلام الفورى.

وقال المهندس طارق السباعى، المشرف على الشئون التجارية والعقارية بالهيئة: إنه فيما يتعلق بأسلوب الحجز والتخصيص، فأولوية الحجز والتخصيص بأسبقية سداد مقدم الحجز، وتبلغ قيمة مقدم الحجز 50 % من إجمالى قيمة الوحدة، ويتم سداد الباقى على 3 أقساط سنوية متساوية محملة بالعائد من تاريخ التعاقد، مشيراً إلى أنه يتم التقدم باستمارة بيانات الحجز الواردة بكراسة الشروط طبقا لما يلى: بالنسبة لمشروع مدينتى، يتم التقدم لفرع بنك التعمير والإسكان، (26 شارع الكروم) المهندسين، وبالنسبة لمشروع الرحاب، يتم التقدم لفرع بنك التعمير والإسكان، (2 شارع عباس العقاد) مدينة نصر، وذلك اعتبارا من الأحد ٢٠١٦/١٠/١٦، وحتى ٢٠١٦/١٢/١ خلال مواعيد وأيام العمل الرسمية.