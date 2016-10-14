انقطاع الكهرباء عن 5 مناطق بالقليوبية غدًا لمدة 6 ساعات

ذكرت شركة الكهرباء بالقليوبية أنه سيتم قطع التيار الكهربائي بالقناطر الخيرية، السبت لمدة 6 ساعات، من الساعة الثامنة صباحًا حتى الثانية ظهرًا لوجود أعمال صيانة بالمحول رقم «1» بمحطة محولات القناطر الخيرية الرئيسية.

وقال المهندس إبراهيم أبواليزيد، وكيل وزارة الكهرباء بالقليوبية، في تصريحات، الجمعة، إن المناطق المتأثرة بانقطاع الكهرباء هي «مدينة القناطر الخيرية، المنيرة، بهادة، شلقان، عرب أبوالغيط»، مشيرًا إلى أنه تم تنبيه مجلس مدينة القناطر الخيرية لإعلام المواطنين بمواعيد قطع الكهرباء والمناطق المتضررة منها.