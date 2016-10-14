«التضامن»: حفل للفنان محمد عبده بمصاحبة «كورال أطفال مصر» بمناسبة نصر أكتوبر

يحيي الفنان الكبير محمد عبده حفلاً فنيًا بمصاحبة فرقة كورال وأوركسترا أطفال مصر بقيادة المايسترو سليم سحاب بمناسبة احتفالات ذكرى حرب أكتوبر المجيدة وعيد الميلاد الأول لفرقة أطفال مصر التابعة للوزارة، وذلك تحت رعاية غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي.

وقالت الوزارة، في بيان لها، الجمعة، إن الفنان محمد عبده طلب من الفرقة مشاركته حفله تقديرًا لمبادرة المايسترو سليم سحاب من خلال الاهتمام بالمواهب من الأيتام التابعين لمؤسسات دور الرعاية.

وأشارت الوزارة إلى أن هناك اتصالات تجرى مع وزارة الثقافة لتحديد موعد الاحتفالية وإقامتها في دار الأوبرا المصرية خلال أكتوبر الجاري.

أ ش أ