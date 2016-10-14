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ارتفاع مؤشرات الأسهم الأوروبية خلال جلسة تعاملات اليوم

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ارتفاع مؤشرات الأسهم الأوروبية خلال جلسة تعاملات اليوم ارتفاع مؤشرات الأسهم الأوروبية خلال جلسة تعاملات اليوم

مؤشرات الأسهم الأوروبية (أرشيفية)

ارتفعت مؤشرات الأسهم الأوروبية خلال جلسة تعاملات، الجمعة، وسط ارتفاع أسهم شركات التعدين بدعم صدور بيانات اقتصادية صينية إيجابية، إلا إن الأسواق تتجه نحو تكبد خسائر أسبوعية.

وسجلت مؤشرات البورصات الأوروبية ارتفاعا جماعيا، حيث ارتفع مؤشر «ستوكس يوروب 600»، مؤشر أسهم الشركات الأوروبية الكبرى ، بنحو 2.52 نقطة، بما يوازي 0.75%، ليصل إلى مستوى 338.14 نقطة، وربح مؤشر «فاينانشيال تايمز 100» البريطاني حوالي 37.32 نقطة، بما يوازي 0.53%، ليصل إلى 7015.06 نقطة، وأضاف مؤشر «داكس» الألماني حوالي 71.89 نقطة ، بما يوازي 0.69%، ليصل إلى مستوى 10485.96 نقطة.

وفي باريس، صعد مؤشر «كاك 40» بنحو 37.10 نقطة، بما يوازي 0.84%، ليصل إلى 4442.27 نقطة، وزاد مؤشر «فوتسي إم آي بي» الإيطالي بنحو 69.52 نقطة، بما يوازي 0.43%، ليصل إلى 16338.78 نقطة، وكسب مؤشر «إيبكس 35» الإسباني حوالي 75.60 نقطة، بما يوازي 0.88%، ليصل إلى مستوى 8684.30 نقطة.

 أ ش أ

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