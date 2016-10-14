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ضبط 8 هاربين من تنفيذ أحكام بالمؤبد والإعدام فى حملة أمنية بأسيوط

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ضبط 8 هاربين من تنفيذ أحكام بالمؤبد والإعدام فى حملة أمنية بأسيوط ضبط 8 هاربين من تنفيذ أحكام بالمؤبد والإعدام فى حملة أمنية بأسيوط

ارشيفية

مراسل «ONA»:

تمكنت مديرية أمن أسيوط، من ضبط 8 هاربين من تنفيذ أحكام بالمؤبد والإعدام والأحكام المختلفة، وذلك خلال حمل أمنية مكبرة بأسيوط.

تلقى اللواء عاطف قليعى مدير أمن أسيوط، إخطارًا من ادارة المباحث الجنائية يفيد تمكن أفراد الحملات الأمنية من ضبط” ن ع ف 36 سنة ومقيم بندر مركز البدارى، المحكوم عليه بالسجن المؤبد فى القضية جنايات مركز البدارى لسنة 2015 والمقيدة كلى جنوب أسيوط لسنة 2015 شروع فى قتل وضبط ” ر ع ف” 38 ومقيم بندر مركز البدارى هارب من السجن المؤبد فى قضية شروع فى قتل بمركز البدارى، “ج.ع” 50 سنة ومقيم نزلة عنان دائرة مركز ساحل سليم محكوم عليه بالسجن المؤبد فى قضية “قتل” بمركز ساحل سليم ” ج ح ع ” 50 سنة ومقيم نزلة عنان دائرة مركز ساحل سليم هارب من حكم المؤبد فى قضية جنايا ساحل سليم شروع فى قتل، و”م م ع” 40 سنة مقيم غرب البلد دائرة قسم أول هارب من حكم المؤبد فى قضية جنايات أسيوط القيدة سرقة لسنة 2014.

كما تم ضبط” ا.ع. م”، 30 سنة ، مقيم غرب البلد دائرة قسم أول هارب من حكم بالسجن المؤبد فى قضية سرقة بقسم أول أسيوط، و”ه ع م” 27 سنة مقيم غرب البلد دائرة قسم أول هارب من حكم بالسجن المؤبد فى قضية سرقة، و”خ.ح.م” 62 سنة ومقيم بنى رافع دائرة مركز منفلوط المحكوم عليه بالإعدام فى قضية قتل.

 

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