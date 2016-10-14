ارتفاع أسعار النفط خلال جلسة تعاملات اليوم

ارتفعت أسعار النفط خلال جلسة تعاملات، الجمعة، بالرغم من صدور بيانات اقتصادية أظهرت ارتفاع مخزونات الخام الأمريكي، خلال الأسبوع الماضي، بأكثر من المتوقع.

وربحت العقود الآجلة للخام الأمريكي تسليم نوفمبر بنحو 52 سنتا، بما يوازي 1.03%، ليتداول عند 50.96 دولار للبرميل، كما أضافت العقود الآجلة لخام «برنت» تسليم ديسمبر حوالي 29 سنتا، بما يوازي 0.56%، ليتداول عند 52.32 دولار للبرميل.

كانت إدارة معلومات الطاقة قد أعلنت ارتفاع مخزونات الخام الأمريكي خلال الأسبوع المنتهي في السابع من أكتوبر بمقدار 4.9 مليون برميل.

أ ش أ