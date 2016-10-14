وزير الري: نعمل على تحويل أراضي الفيوم لنظام الري المطور

استقبل الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والرى بمكتبه وفداً من مزارعى كفر عبود مركز أبشواى محافظة الفيوم ، بحضور قيادات الوزارة وممثلى وزارة الرى بالفيوم ، وذلك لوضح الحلول اللازمة لمشكلة نقص المياه بزمام كفر عبود نتيجة تعدى بعض الأهالى على فتحات الرى لرى زراعات غير مقررة الرى .

وأكد وزير الرى فى بيان صحفي، اليوم الجمعة، أن الوزارة تعمل جاهدة فى سبيل المضى قدمًا نحو تحويل أراضى الفيوم إلى نظام الرى المطور واضعة هذا الأمر كأولوية أولى على أجندة أولوياتها، وأصدرت الوزارة قراراً بتوفير مصدر رى بديل للقضاء على مشاكل الرى بمنطقة كفر عبود، وقد تم البدء فى حفر مسقاة تغذى الزمامات الكائنة بالمنطقة والبالغة 170 فدان .

وأشار “عبد العاطى” إلى ضرورة الانتهاء من أعمال الحفر فى أقرب وقت ممكن بمساعدة الأجهزة الأمنية والتنفيذية بالمحافظة ، لافتاً إلى قيام مسئولى الرى بالفيوم بالمتابعة والإشراف الكامل على منظومة تنفيذ أعمال الحفر للمسقاة المذكورة تحت مظلة مديرية أمن الفيوم ، وتقديم تقرير يومى بهذا الخصوص للسيد الوزير شخصياً.