أخبار عاجلة

برلماني: قرار «الطوارئ» ساري منذ إعلانه.. والمجلس «يصدق فقط» -
الأقصر: لا انقطاع للكهرباء بالمنشأة خلال رمضان -
الجفري عن «داعش»: فعلهم خارج عن الإسلام.. ولكننا «لا نخرج أحدًا من الدين» -
«المحافظين» يدعم فرض الطوارئ.. ويهيب بالحفاظ على الأطر الديمقراطية -
غدا.. عزاء مجمع لشهداء الشرطة في تفجير كنيسة الإسكندرية -
طارق قابيل: الانطلاقة التنموية فرصة للشراكة الاستثمارية مع الدول الأورومتوسطية -
إعلامي: «الدعارة والعربجية والرقصات» اللى بتجبوها على الهواء هي الإرهاب -
خالد الجندي لـ«الأعلى لمكافحة الإرهاب»: ألغوا الكليات العلمية بالأزهر -
فيديو.. مشادة كلامية بين ضياء رشوان وعماد جاد حول الخطاب الديني -
الوكيل: مؤتمر الأورومتوسطي الرابع سيعرض ٢٣ مليار من المنح والمعونات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

بالصور..تجميل مداخل مدن البحر الأحمر بعلم مصر

Google+ Print
بالصور..تجميل مداخل مدن البحر الأحمر بعلم مصر بالصور..تجميل مداخل مدن البحر الأحمر بعلم مصر

>البحر الأحمر: عماد عرفة

أصدر اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر تعليماته لرؤساء المدن بتجميل بوابات ومداخل المدن المختلفة من غارب شمالا حتى القصير ومرسي علم والشلاتين جنوبا .

وأستعان اللواء يوسف الشاهد رئيس مدينة القصير بطلاب الثانوية الصناعية بالمدينة لتجميل مدخل مدينة القصير الشمالى بطلاء براميل التى على جانبى الطريق بألوان علم .

وقال اللواء يوسف الشاهد إن مداخل المدينة تشكل البوابات الاساسية للقادمين والمغادرين للمدينة، كما أنها عنوان حقيقى وصورة عن واقع المدينة ولذلك لابد من الاهتمام بها، كما طالب الأهالى بإنشاء بوابات حضرية تليق بالمدن السياحية بمداخل مدن البحر الأحمر، بدلا من البراميل .

 

طلاء برميل مدخل القصير بالوان علم مصر 

 

مدخل القصير الشمالى 

 

الاهال يطالبون بوابات للمداخل بدل البراميل 

 

تجميل مداخل المدن بالبحر الاحمر


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
أسعار العملات اليوم الثلاثاء 11 ابريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الثلاثاء 11 ابريل 2017 في بنك مصر

ارتفاع جديد في سعر الذهب اليوم الثلاثاء 11-4-2017 في مصر

ارتفاع جديد في سعر الذهب اليوم الثلاثاء 11-4-2017 في مصر

«القبس»: مُفجر الإسكندرية «داعشي» سلمته الكويت.. ومصر أفرجت عنه

«القبس»: مُفجر الإسكندرية «داعشي» سلمته الكويت.. ومصر أفرجت عنه

خلال زيارة أسوان.. السفيرة البلجيكية: نقف إلى جانب مصر ضد الإرهاب

خلال زيارة أسوان.. السفيرة البلجيكية: نقف إلى جانب مصر ضد الإرهاب