بالصور..تجميل مداخل مدن البحر الأحمر بعلم مصر

أصدر اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر تعليماته لرؤساء المدن بتجميل بوابات ومداخل المدن المختلفة من غارب شمالا حتى القصير ومرسي علم والشلاتين جنوبا .

وأستعان اللواء يوسف الشاهد رئيس مدينة القصير بطلاب الثانوية الصناعية بالمدينة لتجميل مدخل مدينة القصير الشمالى بطلاء براميل التى على جانبى الطريق بألوان علم مصر.

وقال اللواء يوسف الشاهد إن مداخل المدينة تشكل البوابات الاساسية للقادمين والمغادرين للمدينة، كما أنها عنوان حقيقى وصورة عن واقع المدينة ولذلك لابد من الاهتمام بها، كما طالب الأهالى بإنشاء بوابات حضرية تليق بالمدن السياحية بمداخل مدن البحر الأحمر، بدلا من البراميل .

طلاء برميل مدخل القصير بالوان علم مصر

مدخل القصير الشمالى

الاهال يطالبون بوابات للمداخل بدل البراميل

تجميل مداخل المدن بالبحر الاحمر