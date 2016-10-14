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القنصلية الإماراتية في لوس أنجلوس تحذر من عاصفة في شمال غرب أمريكا

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القنصلية الإماراتية في لوس أنجلوس تحذر من عاصفة في شمال غرب أمريكا القنصلية الإماراتية في لوس أنجلوس تحذر من عاصفة في شمال غرب أمريكا

طالبت قنصلية الإمارات في لوس أنجليس المواطنين في شمال غرب امريكا WA OR CA بتوخي الحذر والحيطة من عاصفة رعدية ممطرة، مع رياح تصل سرعتها الى اكثر من 58 ميل/ساعة.

وطالبت المواطنين باتباع الإرشادات المحلية والابتعاد عن النوافذ، وعدم فتح النوافذ والأبواب، وفي حال التواجد خارج المنزل اللجوء إلى مبنى أو ملجأ ثابت.

وطالبت القنصلية المواطنين بالامتثال لأوامر الإخلاء عند سماعها عبر وسائل الاعلام والجهات الرسمية، والتأكد من سلامة أفراد العائلة والتواصل مع القنصلية لطلب المساعدة على رقم الهاتف 3105516534 ومن خارج الولايات المتحدة 0013105516534.

 

 

 

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