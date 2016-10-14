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أسوشيتدبرس: تصريحات السيسى أكدت التزام مصر تجاه دول الخليج

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أسوشيتدبرس: تصريحات السيسى أكدت التزام مصر تجاه دول الخليج أسوشيتدبرس: تصريحات السيسى أكدت التزام مصر تجاه دول الخليج

>كتبت ريم عبد الحميد

قالت وكالة أسوشيتدبرس الأمريكية إن أكدت على التزامها إزاء دول الخليج، مشيرة إلى تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسى أمس، الخميس، والتى قال فيها إن مصر ستظل ملتزمة بعلاقاتها الوثيقة مع دول الخليج العربى، إلا أنه أعلن أن مصر ستتابع سياستها باستقلالية من أجل حماية الأمن العربى.

 

 وأشارت الوكالة إلى أن تصريحات الرئيس السيسى تأتى على خلفية ما وصفته بالخلاف المتصاعد حول سوريا بين القاهرة والرياض.

وكانت تصريحات الرئيس السيسى التى لم يذكر فيها تحديداً هى الأولى حول هذه القضية منذ ظهور "الخلاف" هذا الأسبوع، كما أكد الرئيس أيضا أن الرياض أوقفت شحنات الوقود التى سبق الاتفاق عليها.

 وأبرزت الوكالة قول السيسى "لدينا سياسات مستقلة إطارها العام حماية الأمن القومى العربى من منظور مصرى".

 

 ودافع الرئيس أيضاً عن تصويت مصر لصاحل مشروع القرار الفرنسى والروسى حول سوريا فى مجلس الأمن،  مشيراً إلى أن كلاً القرارين دعياً إلى الهدنة ولمساعدة السوريين المحاصرين فى المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة فى شمال حلب.

 

وقالت أسوشيتدبرس إن الخلاف بين القاهرة والرياض سيطر على وسائل الإعلام فى كلا البلدين، ورأى كثيرون فى مصر أن قرار السعودية وقف شحنات الوقود محاولة لتركيع مصر فى الوقت الذى تواجه فيه مشكلات إقتصادية عصيبة من ارتفاع البطالة والتضخم وضعف العملة زيادة الدين الداخلى والخارجى.

 

 

 

 


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