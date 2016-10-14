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أهالى ضحايا مشاجرة المحلة يشعلون النار بمنازل المتهمين بعد مقتل3 من أبنائهم

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أهالى ضحايا مشاجرة المحلة يشعلون النار بمنازل المتهمين بعد مقتل3 من أبنائهم أهالى ضحايا مشاجرة المحلة يشعلون النار بمنازل المتهمين بعد مقتل3 من أبنائهم

>الغربية – عادل ضرة

أشعل أهالى ضحايا عائلة الصعيدى بعزبة شيكارة، التابعة لمركز المحلة، النار فى منازل المتهمين من عائلة حمد، لقيامهم بقتل 3 من أبناء عائلتهم فى مشاجرة بالأسلحة النارية والبيضاء أمس، الخميس، وإصابة 2 آخرين بجروح نافذة، وترددت أنباء وفاة شخص آخر متأثراً بإصاباته.

ودفعت مديرية أمن الغربية بسيارات إطفاء للسيطرة على النيران المشتعلة بمنازل المتهمين، وعززت مديرية الأمن، برئاسة اللواء حسام خليفة مدير الأمن، واللواء ابراهيم عوض حكمدار أمن الغربية، من تواجد القوات داخل العزبة، خشية تجدد الاشتباكات مرة أخرى بين العائلتين.

وانتقلت قوات أمن إضافية للفصل بينهم برئاسة اللواء زكريا عباس حكمدار أمن المحلة وسمنود، واللواء أشرف درويش مساعد مدير أمن الغربية لفرقة شرطة المحلة، والعقيد علاء الغرباوى مأمور مركز المحلة والعقيد محمد عمارة رئيس فرع البحث الجنائى بالمحلة وسمنود، وقاد اللواء إبراهيم عبد الغفار مدير إدارة البحث الجنائى، حملة لضبط أطراف المشاجرة الهاربين، وهم أدهم وجيه حمد، السيد الجمل حمد، مصطفى الجمل حمد، بدير بدير حمد بينما رفض أهالى الضحايا تشييع جثامين الضحايا وهم المهدى محمد السيد الصعيدى الصعيدى وشقيقه محمد وعمرو الحنفى الصعيدى بينما ترددت أنباء عن وفاة المصاب محمد إبراهيم الصعيدى.


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