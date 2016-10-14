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عائلة بأسيوط تطالب الرئيس بإنقاذ طفلها من الموت

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عائلة بأسيوط تطالب الرئيس بإنقاذ طفلها من الموت عائلة بأسيوط تطالب الرئيس بإنقاذ طفلها من الموت

الطفل المريض

مراسل «ONA»:

طالبت أسرة الطفل أحمد محمد فوزي محمد، والذي يبلغ من العمر شهرين، الرئيس التدخل في مشكلة طفلها من الموت، حيث يعاني من آلام عند التنفس وارتفاع فى درجة الحرارة بشكل مستمر داخل ساحات وأروقة منزله المكون من غرفتين بالطابق الأرضي، إحداهما غرفة معيشة والثانية دورة مياه، ويرافقه أفراد عائلته التى تضم والديه وجدته بقريه النهائيه بمحافظة أسيوط .

وناشدت اسرة الطفل أحمد محمد فوزي محمد الرئيس عبد الفتاح السيسى، بإنقاذ طفلهم البالغ من العمر شهرين والمصاب بعيب خلقى فى القلب يصعب علاجه فى .

وقال محمد فوزى محمد، والد الطفل، إنه قدم مذكرة لوكيل “الصحة” بأسيوط يطالبه بعلاج الطفل خارج مصر.

وكان الأطباء والمتخصصون قد أوضحوا أن الطفل ولد بعيب خلقي ، بثقب فى القلب ولا يوجد علاج له إلا بجراحه خارج مصر او تدخل من الدكتور مجدى يعقوب، وهو ما أصاب أهله وذويهم بحالة من الألم والحسرة لعدم قدرتهم على تحمل تكاليف المعيشة وغلاء الأسعار وشراء الأدوية اللازمة للعلاجه مؤقتا أو إجراء أى عمليات جراحية تدفع ببصيص من الأمل أن يبقى الطفل على قيد الحياة للشهور المقبلة.

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أونا

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