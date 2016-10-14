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وزيرة التضامن تناقش منحة هيكلة بنك ناصر مع البنك الإفريقي

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وزيرة التضامن تناقش منحة هيكلة بنك ناصر مع البنك الإفريقي وزيرة التضامن تناقش منحة هيكلة بنك ناصر مع البنك الإفريقي

الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي (أرشيفية)

عقدت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي اجتماعا مع ليلي المقدم ممثل البنك الافريقي ورئيس مكتب البنك في ، وتناول الاجتماع تفاصيل منحة البنك الافريقي لهيكله بنك ناصر الاجتماعي، وقيمتها 600 ألف دولار.

جاء ذلك على هامش مشاركة الوزيرة في فعاليات المؤتمر التاسع للمرأة والذى ينظمه البرلمان الأفريقي وبدأ أعماله أمس ويختتمها اليوم.

كما استعرضت الوزيرة مع المقدم برنامج فرصة وامكانية التشبيك مع المشروعات التي يمولها البنك لاتاحة فرص عمل، والاعداد لزيارة بعثة من البنك الإفريقي أواخر أكتوبر الجاري لدراسة إمكانية إدراج برامج التشغيل التي تدرسها الوزارة بمنح للدعم الفني.

أ ش أ

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