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إسرائيل تفتح معبر كرم أبو سالم لضخ محروقات إلى غزة

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إسرائيل تفتح معبر كرم أبو سالم لضخ محروقات إلى غزة إسرائيل تفتح معبر كرم أبو سالم لضخ محروقات إلى غزة

معبر كرم أبو سالم (أرشيفية)

فتحت إسرائيل، اليوم الجمعة، معبر كرم أبو سالم التجاري لضخ كميات محدودة من المحروقات إلى قطاع غزة.

وقال رئيس لجنة الغاز في جمعية أصحاب شركات الوقود في قطاع غزة، سمير حمادة، لوكالة “معاً” الفلسطينية صباح اليوم: “فتح معبر كرم أبو سالم التجاري، وبدأ ضخ سولار وبنزين”، وفقًا لما أوردته وكالة الأنباء الألمانية.

وأضاف أن “هناك إشكالية في ضخ غاز الطهي لتعطل مضخة الغاز في المعبر”، مشيراً إلى أنه أمس الخميس، لم يتم ضخ كميات كافية من الغاز لتعطل المضخة.

وأعرب عن أملة في اصلاح المضخة بشكل عاجل لتجنب الدخول في أزمة غاز، مشيراً إلى أن القطاع بحاجة يومياً قرابة الـ 400 طن.

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