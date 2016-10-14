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المعارضة السورية تطالب الأمم المتحدة بعقد جلسة حول حلب

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المعارضة السورية تطالب الأمم المتحدة بعقد جلسة حول حلب المعارضة السورية تطالب الأمم المتحدة بعقد جلسة حول حلب

جانب من الدمار في سوريا

طالب الائتلاف الوطني السوري المعارض بعقد جلسة طارئة للجمعية العامة للأمم المتحدة من أجل مناقشة الأوضاع الإنسانية في محافظة حلب السورية.

وأفادت قناة (العربية) ، الجمعة، بأن ممثلي أصدقاء الشعب السوري سلموا مقترحا مفصلا يتناول مشروع قرار أممي لوقف إطلاق النار، والعمل على إصدار قرار في الجمعية العامة للأمم المتحدة تحت بند “الإتحاد من أجل السلام”.

يأتي هذا فيما يعقد الرئيس الأمريكي باراك أوباما اليوم الجمعة اجتماعا مع مساعديه للأمن القومي لبحث الخيارات المتاحة في سوريا، ومن بينها الخيار العسكري.

أ ش أ

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